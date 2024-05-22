В России создали VR-тренажер для следж-хоккея

Опубликовано 22 мая 2024, 11:13
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В России создали VR-тренажер для следж-хоккеяИгры для людей с ограниченными возможностями здоровья
Специалисты лаборатории Digital Humanities Гуманитарного института СФУ создали тренажер для следж-хоккея— спортивной игры на санях для людей с ограниченными возможностями здоровья. Тренажер позволяет тренироваться как в спортивных центрах, так и дома, используя VR-очки и специальное приложение.
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Главная задача игрока в этом тренажере — забросить шайбу в ворота, за что начисляются баллы. Через приложение игроки могут соревноваться между собой онлайн, что позволяет привлечь больше участников, в том числе детей и взрослых, к занятиям спортом.
Эксперты отмечают, что такие инновационные разработки очень полезны для спортсменов, занимающихся следж-хоккеем. Они позволяют улучшить навыки игры в безопасной виртуальной среде, что особенно важно для детей с ограниченными возможностями здоровья и может помочь им в реабилитации.