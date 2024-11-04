В России спрогнозировали массовый выход отечественных игр

Гребенников отметил, что развитие цифрового контента и игр является точкой роста для индустрии. Несмотря на то что на данный момент количество отечественных игр ограничено, ситуация изменится. Разработчики ищут возможности применить свои навыки и знания, что способствует активному развитию этой сферы.

Создание игр — это сложный и длительный процесс, требующий времени и усилий. Гребенников пояснил, что разработка игры занимает гораздо больше времени, чем создание веб-сайта. Это может занять не месяцы, а порой даже годы. Поэтому он уверен, что 2025 год станет знаковым для отечественного рынка игр.