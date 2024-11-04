В России
Опубликовано 04 ноября 2024, 17:08
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В России спрогнозировали массовый выход отечественных игр

Разработчики активизируют создание цифрового контента
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников прогнозирует, что в 2025 году на рынке появится множество отечественных игр. По его словам, специалисты в этой области активно работают над созданием новых проектов, и скоро их усилия принесут плоды.
В России спрогнозировали массовый выход отечественных игр

© Ferra.ru

Гребенников отметил, что развитие цифрового контента и игр является точкой роста для индустрии. Несмотря на то что на данный момент количество отечественных игр ограничено, ситуация изменится. Разработчики ищут возможности применить свои навыки и знания, что способствует активному развитию этой сферы.

Создание игр — это сложный и длительный процесс, требующий времени и усилий. Гребенников пояснил, что разработка игры занимает гораздо больше времени, чем создание веб-сайта. Это может занять не месяцы, а порой даже годы. Поэтому он уверен, что 2025 год станет знаковым для отечественного рынка игр.