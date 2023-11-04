В России стали ближе к созданию вакцины от опасного вируса папилломы человека

В России стали ближе к созданию вакцины от опасного вируса папилломы человекаРассматривается сотрудничество с зарубежными партнерами
Российские ученые разработают вакцину против вируса папилломы человека. Исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского Научно-Исследовательского Института Вакцин и Сывороток ФМБА России (Федеральное Медико-Биологическое Агентство), Евгений Маковский сообщил, что институт планирует взяться за разработку вакцины против вируса папилломы человека, пишет ТАСС.
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В планах у нас разработка вакцины против вируса папилломы человека, возможно, мы ее начнем с нашими зарубежными партнерами.
На данный момент, точные сроки начала разработки вакцины пока не установлены, так как ее производство потребует создания новых производственных мощностей. Маковский также отметил, что возможно начать работу над вакциной в сотрудничестве с зарубежными партнерами.
Институт рассматривает варианты сотрудничества с партнерами из Индии и Китая, что может значительно ускорить разработку вакцины.
Ранее стало известно, что в России завершают работу над вакциной против гемофильной инфекции и готовят документы для получения разрешения на применение вакцины в стране.