В России завершат работу над вакциной против гемофильной инфекции

В конце ноября подаются документы, чтобы получить разрешения на применение вакцины в стране.

Эта hib-вакцина, разрабатываемая на институте, прошла финальную стадию и готова к официальному утверждению. Важно отметить, что Россия ранее не имела производств, способных выпускать этот тип вакцины с полным циклом. Вакцина предназначена для детей с возраста 1 года и включена в национальный календарь прививок.

Ранее мы писали, что профессор Пол Шульц и его команда из Медицинской школы Макговерна в Хьюстоне узнали, что вакцина против гриппа также защищает человека от болезни Альцгеймера. И это может быть связано с несколькими факторами.