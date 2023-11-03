В России завершат работу над вакциной против гемофильной инфекции

В России завершат работу над вакциной против гемофильной инфекцииВ конце ноября будут получить разрешение
Руководитель департамента по разработке бактериальных вакцин института Алексей Екимов рассказал, что Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России подходит к завершению работы над вакциной против гемофильной инфекции, пишет ТАСС.
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В конце ноября подаются документы, чтобы получить разрешения на применение вакцины в стране.
Эта hib-вакцина, разрабатываемая на институте, прошла финальную стадию и готова к официальному утверждению. Важно отметить, что Россия ранее не имела производств, способных выпускать этот тип вакцины с полным циклом. Вакцина предназначена для детей с возраста 1 года и включена в национальный календарь прививок.
Ранее мы писали, что профессор Пол Шульц и его команда из Медицинской школы Макговерна в Хьюстоне узнали, что вакцина против гриппа также защищает человека от болезни Альцгеймера. И это может быть связано с несколькими факторами.