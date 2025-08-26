В России улучшили сварку алюминия с титаном для авиации

Основной проблемой при соединении этих материалов является разница в температурах плавления: алюминиевые сплавы плавятся при 650ºС, а титановые — при 1650ºС. Кроме того, в зоне контакта образуются хрупкие химические соединения — интерметаллиды, которые снижают прочность шва.

Учёные предложили модифицировать метод сварки трением с перемешиванием. Вместо прямого контакта инструмента с титановой заготовкой, алюминиевая деталь располагается поверх титановой. Инструмент вращается только в алюминиевом слое, не доходя до титана примерно 50 микрон.

Такой подход позволяет избежать прямого перемешивания сплавов. Соединение происходит за счёт диффузии атомов алюминия в титановую поверхность при пониженной температуре. Это значительно уменьшает толщину интерметаллидного слоя.

Лабораторные испытания показали, что прочность соединения возросла. При механических испытаниях разрушение происходило в основном алюминиевом материале, а не в зоне сварного шва.