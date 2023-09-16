В России
19:01, 16 сентября 2023
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В России успешно прошли госиспытания нового бронеавтомобиля «Феникс»

Он в ближайшее время будет поставлен заказчикам

Представитель компании-производителя АО "Ремдизель" в беседе с ТАСС сообщил об успешном государственном испытании нового бронеавтомобиля «Феникс».

В России успешно прошли госиспытания нового бронеавтомобиля «Феникс»

© Ferra

Модель "Тайфун-К53949" с полным замещением иностранных агрегатов и деталей, успешно прошел испытания, получила «литеру» и в ближайшее время будет поставлен заказчикам. Бронеавтомобиль получил новое название "Феникс".

Также Представитель компании заявил, что медицинские организации получат санитарную версию бронеавтомобиля, которая называется «Линза».

Ранее мы сообщали, что Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех приступило к серийному производству отечественных комплектующих для самолета SJ-100, включая остекление кабины и защиту внешнего освещения.

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