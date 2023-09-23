В России
21:33, 23 сентября 2023
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В России утвердили персональные стипендии в честь знаменитого физика Н.Г.Басова

Выбрать стипендиатов будут среди аспирантов Физического института им. П.Н.Лебедева

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Правительство утвердило персональные стипендии в честь знаменитого физика Н.Г.Басова

В России утвердили персональные стипендии в честь знаменитого физика Н.Г.Басова

© Ferra

На конкурсной основе будут выбирать пять стипендиатов, которые будут получать ежемесячно 20 тысяч рублей. Выбирать будут среди аспирантов-очников Физического института им. П.Н.Лебедева, которые имеют успехи и достижения в области лазерной физики.

Ученый совет Физического института им. П.Н.Лебедева будет выдвигать кандидатов на стипендию.

В ноябре 2023 года пройдет первое присуждение стипендий.

Ранее мы писали, что ученые из Донского государственного технического университета, который считается опорным вузом Ростовской области, разработали инструментарий для оценки состояния нанопокрытий.

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