В России утвердили персональные стипендии в честь знаменитого физика Н.Г.Басова

На конкурсной основе будут выбирать пять стипендиатов, которые будут получать ежемесячно 20 тысяч рублей. Выбирать будут среди аспирантов-очников Физического института им. П.Н.Лебедева, которые имеют успехи и достижения в области лазерной физики.

Ученый совет Физического института им. П.Н.Лебедева будет выдвигать кандидатов на стипендию.

В ноябре 2023 года пройдет первое присуждение стипендий.

Ранее мы писали, что ученые из Донского государственного технического университета, который считается опорным вузом Ростовской области, разработали инструментарий для оценки состояния нанопокрытий.