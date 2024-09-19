В России утвердили скидки для операторов связи на оплату частот 5G

Согласно новому документу, коэффициент для оплаты частот в диапазоне 24,25−29,5 ГГц установлен на уровне 0,001, в то время как для других диапазонов он составит 0,1. Эти изменения аналогичны ранее применяемым скидкам для частот LTE.

Ранее, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало предложение по снижению стоимости частот для сетей 5G. Новый документ предлагал ввести понижающие коэффициенты для различных диапазонов частот, что должно стимулировать развитие технологий 5G в стране.