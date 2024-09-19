В России утвердили скидки для операторов связи на оплату частот 5G

Опубликовано 19 сентября 2024, 21:561 мин.
В России утвердили скидки для операторов связи на оплату частот 5GПонижающие коэффициенты помогут снизить затраты
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердило новые понижающие коэффициенты для оплаты частот 5G, что позволит операторам связи сократить затраты на их использование. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Согласно новому документу, коэффициент для оплаты частот в диапазоне 24,25−29,5 ГГц установлен на уровне 0,001, в то время как для других диапазонов он составит 0,1. Эти изменения аналогичны ранее применяемым скидкам для частот LTE.
Ранее, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало предложение по снижению стоимости частот для сетей 5G. Новый документ предлагал ввести понижающие коэффициенты для различных диапазонов частот, что должно стимулировать развитие технологий 5G в стране.