В России увеличат продажи электронных билетов на электрички

Опубликовано 09 мая 2026, 18:46
В России увеличат продажи электронных билетов на электричкина 75% к 2030 году
Правительство России ожидает значительный рост продаж электронных билетов на пригородные поезда в ближайшие годы. Согласно концепции развития пассажирских железнодорожных перевозок, к 2030 году показатель должен увеличиться на 75% по сравнению с уровнем 2025 года, пишет ТАСС.
В документе отмечается, что развитие цифровых сервисов станет одной из задач транспортной системы. По официальным данным, в 2025 году пригородными электричками воспользовались 1 184 млн человек.
Ранее в столице стартовал поэтапный запуск оплаты проезда с использованием биометрии в наземном транспорте. Как сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов, сейчас специалисты прорабатывают разные сценарии использования сервиса, чтобы пассажиры получили высокий уровень обслуживания.