В России восстановят производство препарата "Аспарагиназа" для лечения лейкоза

Осьмаков отметил, что Омутнинская фармфабрика в Кирове совместно с компанией «Ирвин — 2» возобновят производство субстанции для «Аспарагиназы». Финансирование для этого предприятия будет обеспечено частными ресурсами, а Минздрав уже выразил готовность ускорить процесс регистрации препарата.

Ранее мы писали, что согласно информации, предоставленной Центром биометрических технологий (ЦБТ), гражданам в скором времени будет предоставлена возможность оформлять рецептурные препараты онлайн с использованием их биометрических данных. Новая услуга станет доступна благодаря применению государственной биометрической системы, позволяющей идентифицировать личность покупателя без необходимости предъявления паспорта в момент оформления заказа и его доставки.