В России восстановят производство препарата "Аспарагиназа" для лечения лейкоза

В России восстановят производство препарата "Аспарагиназа" для лечения лейкозаВ следующем году
Первый заместитель главы Минпромторга России, Василий Осьмаков, объявил о планах возобновления производства субстанции для препарата «Аспарагиназа». Этот препарат применяется при лечении лейкоза, и его восстановление запланировано на следующий год, пишет ТАСС.
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Осьмаков отметил, что Омутнинская фармфабрика в Кирове совместно с компанией «Ирвин — 2» возобновят производство субстанции для «Аспарагиназы». Финансирование для этого предприятия будет обеспечено частными ресурсами, а Минздрав уже выразил готовность ускорить процесс регистрации препарата.
Ранее мы писали, что согласно информации, предоставленной Центром биометрических технологий (ЦБТ), гражданам в скором времени будет предоставлена возможность оформлять рецептурные препараты онлайн с использованием их биометрических данных. Новая услуга станет доступна благодаря применению государственной биометрической системы, позволяющей идентифицировать личность покупателя без необходимости предъявления паспорта в момент оформления заказа и его доставки.