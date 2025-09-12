В России впервые пометили китов с помощью беспилотников

Гендиректор фонда Сергей Рыбаков сообщил, что метки выстреливаются с дронов с помощью российской пневматической системы. Когда кит всплывает на поверхность, устройство активируется и начинает передавать сигналы через спутник. Это позволяет ученым отслеживать перемещения животных практически в реальном времени.

В июле 2025 года исследователям удалось установить пять меток на гренландских китов, отметил Рыбаков.

Ранее палеонтологи в Свердловской области обнаружили зуб древнего хищного кита, жившего примерно 37 миллионов лет назад, в период эоцена. Это первая находка такого животного на Урале, сообщили в Уральском федеральном университете.