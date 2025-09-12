В России впервые пометили китов с помощью беспилотников

Опубликовано 12 сентября 2025, 18:231 мин.
В России впервые пометили китов с помощью беспилотниковТехнология позволяет отслеживать перемещения животных
Специалисты фонда «Природа и люди» впервые в России применили беспилотники для установки меток на китов. Инновационный метод был опробован во время совместной экспедиции с Институтом проблем экологии и эволюции РАН в Охотском море.
© Ferra.ru
Гендиректор фонда Сергей Рыбаков сообщил, что метки выстреливаются с дронов с помощью российской пневматической системы. Когда кит всплывает на поверхность, устройство активируется и начинает передавать сигналы через спутник. Это позволяет ученым отслеживать перемещения животных практически в реальном времени.
В июле 2025 года исследователям удалось установить пять меток на гренландских китов, отметил Рыбаков.
Ранее палеонтологи в Свердловской области обнаружили зуб древнего хищного кита, жившего примерно 37 миллионов лет назад, в период эоцена. Это первая находка такого животного на Урале, сообщили в Уральском федеральном университете.