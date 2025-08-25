В России введут добровольный запрет на опасный контент

Инициатива поручена для проработки ряду ведомств, включая Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор и Росмолодежь. Речь идет о контенте, который может считаться вредоносным, но при этом его распространение на территории страны официально не запрещено и он находится в свободном доступе.

Согласно плану, профильные органы власти должны представить свои предложения в кабмин после детального изучения всех аспектов подобной системы. На выполнение этой задачи отведен срок до третьего квартала 2027 года.

Ранее стало известно, что в России планируют использовать искусственный интеллект (ИИ) для поиска и ограничения запрещённого контента в интернете.