В России
Опубликовано 25 августа 2025, 12:52
1 мин.

В России введут добровольный запрет на опасный контент

Правительство поручило проработать соответствующий механизм
Правительство России утвердило план, согласно которому может быть создан механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасной информации в интернете.
В России введут добровольный запрет на опасный контент

© Ferra.ru

Инициатива поручена для проработки ряду ведомств, включая Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор и Росмолодежь. Речь идет о контенте, который может считаться вредоносным, но при этом его распространение на территории страны официально не запрещено и он находится в свободном доступе.

Согласно плану, профильные органы власти должны представить свои предложения в кабмин после детального изучения всех аспектов подобной системы. На выполнение этой задачи отведен срок до третьего квартала 2027 года.

Ранее стало известно, что в России планируют использовать искусственный интеллект (ИИ) для поиска и ограничения запрещённого контента в интернете.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#контент