В России введут добровольный запрет на опасный контент

Опубликовано 25 августа 2025, 12:521 мин.
В России введут добровольный запрет на опасный контентПравительство поручило проработать соответствующий механизм
Правительство России утвердило план, согласно которому может быть создан механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасной информации в интернете.
© Ferra.ru
Инициатива поручена для проработки ряду ведомств, включая Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор и Росмолодежь. Речь идет о контенте, который может считаться вредоносным, но при этом его распространение на территории страны официально не запрещено и он находится в свободном доступе.
Согласно плану, профильные органы власти должны представить свои предложения в кабмин после детального изучения всех аспектов подобной системы. На выполнение этой задачи отведен срок до третьего квартала 2027 года.
Ранее стало известно, что в России планируют использовать искусственный интеллект (ИИ) для поиска и ограничения запрещённого контента в интернете.