В России введут возможность самостоятельной регистрации багажа пассажирами

Опубликовано 21 октября 2024, 17:401 мин.
В России введут возможность самостоятельной регистрации багажа пассажирамиАвиакомпании поддержали инициативу для упрощения процесса
Министерство транспорта Российской Федерации рассматривает возможность предоставления пассажирам права самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в аэропортах. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на обращение Международной ассоциации аэропортов (МАА), направленное министру транспорта Роману Старовойту.
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Согласно информации, в российских аэропортах планируется установка автоматизированных систем регистрации багажа с использованием электронной багажной бирки. Это нововведение направлено на оптимизацию работы аэропортов и сокращение очередей на регистрационных стойках, что должно значительно улучшить качество обслуживания пассажиров.
В Минтрансе подтвердили получение письма от МАА и отметили, что в настоящее время инициатива рассматривается совместно с авиакомпаниями. Ожидается, что внедрение системы самостоятельной регистрации позволит сделать процесс сдачи багажа более удобным и быстрым для путешественников.