В России введут возможность самостоятельной регистрации багажа пассажирами

Согласно информации, в российских аэропортах планируется установка автоматизированных систем регистрации багажа с использованием электронной багажной бирки. Это нововведение направлено на оптимизацию работы аэропортов и сокращение очередей на регистрационных стойках, что должно значительно улучшить качество обслуживания пассажиров.

В Минтрансе подтвердили получение письма от МАА и отметили, что в настоящее время инициатива рассматривается совместно с авиакомпаниями. Ожидается, что внедрение системы самостоятельной регистрации позволит сделать процесс сдачи багажа более удобным и быстрым для путешественников.