В России вырос спрос на специалистов в нефтегазовой отрасли

Наиболее востребованными профессиями в этой отрасли являются водители (5% от всех имеющихся вакансий в отрасли), слесари и машинисты (по 4%). Также востребованы инженеры-конструкторы, менеджеры по продажам, сварщики, кассиры, продавцы (по 3%), электромонтеры, разнорабочие, технологи, инженеры по ОТ, токари (по 2%).

Исследование также показало, что наиболее дефицитными специалистами на рынке нефтегазовых компаний являются токари (0,9 резюме на одну вакансию), слесари (1,5), сварщики (1,6), разнорабочие (1,8), продавцы (1,8), машинисты (1,8), электромонтеры (2). Важно, что эти специалисты востребованы не только в нефтегазовой отрасли, но и в других компаниях.

В исследовании также отмечаются региональные различия: наиболее острая нехватка специалистов по направлению «Добыча сырья» наблюдается в Хабаровском крае, Амурской области, Республике Саха, Республике Хакасия, Приморском крае и Камчатском крае (в каждом из них на одну вакансию приходится 1,4 и менее резюме).

По данным аналитиков hh.ru, средний диапазон зарплат, предлагаемых компаниями нефтегазового сектора, составляет от 50 000 до 126 437 российских рублей (в 2022 году он составлял от 44 000 до 107 228 рублей). Самые высокие зарплаты часто предлагаются сварщикам, водителям, машинистам и токарям. Компании нефтегазовой отрасли, предлагающие самые высокие зарплаты, расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха и Иркутской области.