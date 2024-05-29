В России запустят федеральный проект по цифровой грамотности граждан

Опубликовано 29 мая 2024, 09:43
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В России запустят федеральный проект по цифровой грамотности гражданОт партии "Единая Россия"
В пресс-службе Федерального проекта «Цифровая Россия» от партии «Единая Россия» сообщили, что в стране будет запущена масштабная программа цифровой грамотности граждан. Решение об этом было принято после круглого стола «Цифровая грамотность — основа безопасности в цифровой среде».
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Программа будет сфокусирована на разработке единого стандарта учебных материалов по кибербезопасности и цифровой гигиене. Она предполагает сотрудничество с различными министерствами и ведомствами. Первым этапом станет подготовка методических материалов для школьников, отметили в пресс-службе.
Ранее, Максут Шадаев, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, заявил на TAdviser SummIT, что первая версия Цифрового кодекса — свода всего регулирования в IT-сфере — ожидается в середине 2025 года.