В России запустят федеральный проект по цифровой грамотности граждан

Программа будет сфокусирована на разработке единого стандарта учебных материалов по кибербезопасности и цифровой гигиене. Она предполагает сотрудничество с различными министерствами и ведомствами. Первым этапом станет подготовка методических материалов для школьников, отметили в пресс-службе.

Ранее, Максут Шадаев, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, заявил на TAdviser SummIT, что первая версия Цифрового кодекса — свода всего регулирования в IT-сфере — ожидается в середине 2025 года.