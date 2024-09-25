В России зарегистрирован биоаналог препарата для лечение ревматоидного артрита

«Компларейт» является биоаналогом тоцилизумаба, разработанным российскими учеными и зарегистрированным Минздравом России. Сопоставимость нового препарата с оригинальным была подтверждена в ходе доклинических и клинических исследований, проведенных в 38 центрах по всей стране, отметили в пресс-службе.

Новый препарат предназначен для сдерживания системных воспалительных реакций и лечения ревматоидного артрита, а также системного ювенильного идиопатического артрита. Кроме того, «Компларейт» может использоваться для терапии тяжелых состояний при COVID-19 и жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов.

Ранее, в России был создан прототип лекарства от непереносимости глютена. Для его разработки ученые воспользовались нейросетью.