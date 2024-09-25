Опубликовано 25 сентября 2024, 21:361 мин.
В России зарегистрирован биоаналог препарата для лечение ревматоидного артрита«Компларейт»
В России зарегистрирован первый биоаналог препарата против ревматоидного артрита «Актемра», который получил название «Компларейт». Об этом сообщает пресс-служба компании «Генериум», производителя нового лекарства.
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«Компларейт» является биоаналогом тоцилизумаба, разработанным российскими учеными и зарегистрированным Минздравом России. Сопоставимость нового препарата с оригинальным была подтверждена в ходе доклинических и клинических исследований, проведенных в 38 центрах по всей стране, отметили в пресс-службе.
Новый препарат предназначен для сдерживания системных воспалительных реакций и лечения ревматоидного артрита, а также системного ювенильного идиопатического артрита. Кроме того, «Компларейт» может использоваться для терапии тяжелых состояний при COVID-19 и жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов.
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