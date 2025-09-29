В России завершили испытания гибридного электровоза

Опубликовано 29 сентября 2025, 22:421 мин.
В России завершили испытания гибридного электровозаЛокомотив создан из российских комплектующих
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о завершении первых испытаний нового российского гибридного электровоза. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии форума «Иннопром» в Минске.
Особенностью нового локомотива является полная комплектация отечественными узлами и агрегатами. Как отметил глава правительства, внедрение таких разработок направлено на повышение экологичности железнодорожных перевозок.
Выставка «Иннопром. Беларусь» проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября.
Ранее стало известно, что в течение следующих десяти лет в России намерены уделить внимание развитию высокоскоростного транспорта. Среди направлений рассматриваются альтернативные технологии, включая поезда на магнитной подушке и системы движения в вакуумных трубах по принципу Hyperloop.