В России завершили испытания гибридного электровоза

Особенностью нового локомотива является полная комплектация отечественными узлами и агрегатами. Как отметил глава правительства, внедрение таких разработок направлено на повышение экологичности железнодорожных перевозок.

Выставка «Иннопром. Беларусь» проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября.

Ранее стало известно, что в течение следующих десяти лет в России намерены уделить внимание развитию высокоскоростного транспорта. Среди направлений рассматриваются альтернативные технологии, включая поезда на магнитной подушке и системы движения в вакуумных трубах по принципу Hyperloop.