В России заявили о рекордных сроках создания авиадвигателя ПД-8

Двигатель создан предприятием «ОДК-Сатурн». В июне 2026 года он получил сертификат типа, подтвердивший соответствие требованиям и нормам летной годности.

ПД-8 предназначен для полностью импортозамещенного самолета SJ-100. Также рассматривается возможность замены французского двигателя на российский в ранее выпущенных версиях этого самолета.

По словам Алиханова, сократить сроки разработки удалось благодаря накопленному опыту, сотрудничеству с зарубежными компаниями в прошлом и технологиям, полученным в рамках оборонно-промышленного комплекса.