В России заявили о рекордных сроках создания авиадвигателя ПД-8

Опубликовано 11 июля 2026, 13:041 мин.
В России заявили о рекордных сроках создания авиадвигателя ПД-8Двигатель разработали для самолетов SJ-100
Российский авиадвигатель ПД-8 был разработан примерно в два раза быстрее, чем в среднем создаются подобные силовые установки в мировой практике. Глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках выставки «Иннопром-2026» сообщил, что такие сроки стали рекордными для отрасли, пишет РИА Новости.
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Двигатель создан предприятием «ОДК-Сатурн». В июне 2026 года он получил сертификат типа, подтвердивший соответствие требованиям и нормам летной годности.
ПД-8 предназначен для полностью импортозамещенного самолета SJ-100. Также рассматривается возможность замены французского двигателя на российский в ранее выпущенных версиях этого самолета.
По словам Алиханова, сократить сроки разработки удалось благодаря накопленному опыту, сотрудничеству с зарубежными компаниями в прошлом и технологиям, полученным в рамках оборонно-промышленного комплекса.