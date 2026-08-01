В Россия расширят использование биометрии на железнодорожном транспорте

Опубликовано 01 августа 2026, 13:081 мин.
В Россия расширят использование биометрии на железнодорожном транспортеЦифровые сервисы внедрят в транспортной отрасли
В Минтрансе сообщили о планах по расширению использования цифровых технологий на железнодорожном транспорте. В отрасли намерены внедрять биометрические сервисы и решения на базе национального мессенджера «Макс», пишет РИА Новости.
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О развитии цифровых инструментов говорили на всероссийском совещании по вопросам железнодорожного транспорта под руководством главы Минтранса Андрея Никитина. Одним из направлений развития назвали применение искусственного интеллекта и новых электронных сервисов.
В России уже работают отдельные решения с биометрией, включая посадку на некоторые поезда дальнего следования. Также РЖД начали продажу билетов на электрички через мессенджер «Макс» в нескольких регионах.
Ранее в Центре биометрических технологий сообщили, что использование биометрического подтверждения личности сократило время посадки в российских аэропортах.