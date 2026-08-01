В Россия расширят использование биометрии на железнодорожном транспорте

О развитии цифровых инструментов говорили на всероссийском совещании по вопросам железнодорожного транспорта под руководством главы Минтранса Андрея Никитина. Одним из направлений развития назвали применение искусственного интеллекта и новых электронных сервисов.

В России уже работают отдельные решения с биометрией, включая посадку на некоторые поезда дальнего следования. Также РЖД начали продажу билетов на электрички через мессенджер «Макс» в нескольких регионах.

Ранее в Центре биометрических технологий сообщили, что использование биометрического подтверждения личности сократило время посадки в российских аэропортах.