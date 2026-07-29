В Рязанской области создадут молодежный кадровый центр с ИИ

Опубликовано 29 июля 2026, 22:171 мин.
В Рязанской области создадут молодежный кадровый центр с ИИТехнологии помогут планировать карьеру
В Рязанской области создают молодежный кадровый центр, который будет помогать жителям региона определять карьерное направление еще во время обучения в вузах и колледжах. Проект реализуется в рамках национального проекта «Кадры».
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Губернатор Павел Малков сообщил, что открытие обновленного центра запланировано на декабрь. Сейчас в регионе модернизируют 27 кадровых центров, а главный офис разместится в Рязани.
В работе молодежного кадрового центра планируют использовать современные технологии, включая нейропрофдиагностику, виртуальную реальность и инструменты искусственного интеллекта. С их помощью специалисты будут формировать индивидуальные карьерные траектории для молодых людей, отметил Малков.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе сообщил, что система образования должна адаптироваться к использованию искусственного интеллекта и применять его для повышения качества обучения
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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