В Рязанской области создадут молодежный кадровый центр с ИИ

Губернатор Павел Малков сообщил, что открытие обновленного центра запланировано на декабрь. Сейчас в регионе модернизируют 27 кадровых центров, а главный офис разместится в Рязани.

В работе молодежного кадрового центра планируют использовать современные технологии, включая нейропрофдиагностику, виртуальную реальность и инструменты искусственного интеллекта. С их помощью специалисты будут формировать индивидуальные карьерные траектории для молодых людей, отметил Малков.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе сообщил, что система образования должна адаптироваться к использованию искусственного интеллекта и применять его для повышения качества обучения