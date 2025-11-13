В Самаре начались испытания двигателя на водороде и метане

Испытываемая установка имеет мощность 32 МВт и разработана на самарском предприятии ОДК-Кузнецов. Двигатель создан на базе серийной модели мощностью 25 МВт с применением современных технологий. В октябре корпорация уже представляла опытный образец этой разработки, предназначенной для транспортировки газа по магистральным трубопроводам.

Ранее разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией авиационный двигатель ПД-8 наработал более 4000 часов в ходе испытаний. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель тягой 8 тонн предназначен для оснащения ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.