В Самаре начались испытания двигателя на водороде и метане

Опубликовано 13 ноября 2025, 21:271 мин.
В Самаре начались испытания двигателя на водороде и метанеРазработка ведется для магистральных газопроводов
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию Ростех, проводит в Самаре испытания перспективного двигателя, работающего на смеси водорода и метана. Как сообщил заместитель генерального конструктора ОДК Дмитрий Карелин, основная научная задача заключается в создании горелки, способной эффективно использовать оба вида топлива.
© Ferra.ru
Испытываемая установка имеет мощность 32 МВт и разработана на самарском предприятии ОДК-Кузнецов. Двигатель создан на базе серийной модели мощностью 25 МВт с применением современных технологий. В октябре корпорация уже представляла опытный образец этой разработки, предназначенной для транспортировки газа по магистральным трубопроводам.
Ранее разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией авиационный двигатель ПД-8 наработал более 4000 часов в ходе испытаний. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель тягой 8 тонн предназначен для оснащения ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.