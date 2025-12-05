В Самарской области увеличили обработку полей дронами

Федорищев сообщил, что на сегодняшний день с помощью дронов в области уже обработано 250 тысяч гектаров полей. Он отметил рост урожайности в 2025 году. По предварительным данным, в 2025 году аграрии намолотили свыше 3,2 миллиона тонн зерна. Этот объём на 15% превысил показатели предыдущего, 2024 года.

В ходе прямой линии поступило более четырёх тысяч обращений от жителей региона.

Ранее в пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что ученые вуза совместно с компанией «Самис» разработали сервис на базе нейросетей для обнаружения неиспользуемых сельхозугодий. Система в автоматическом режиме сравнивает данные земельного кадастра и космические снимки с разрешением от 2 до 10 метров.