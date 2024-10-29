Опубликовано 29 октября 2024, 16:311 мин.
В Санкт-Петербурге выпустили тактическую ролевую игру «Сатурн»Она доступна для компьютеров
Студия Ninsar Games из Санкт-Петербурга представила свою тактическую ролевую игру «Сатурн», выполненную в научно-фантастическом стиле. Разработка получила финансовую поддержку от Института развития интернета (ИРИ) и была выпущена небольшой командой всего за несколько месяцев. Игра напоминает культовые проекты, такие как Fallout и Disco Elysium, и доступна игрокам с 29 октября.
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По словам генерального директора студии Егора Сечинского, «Сатурн» предлагает увлекательное первое прохождение, которое займет несколько часов. Игра будет доступна на компьютерах, а позже планируется ее выход на мобильные платформы. Создатели намерены учитывать обратную связь от игроков для улучшения проекта и создания нового контента.
Сюжет игры переносит игроков в 2062 год, когда Россия успешно колонизировала спутники планеты Сатурн. Однако на фоне освоения космоса возникает новая угроза, способная уничтожить всё живое. Главным героем является российский ученый, который должен разгадать детективную историю, разворачивающуюся как на Земле, так и на четырех спутниках.