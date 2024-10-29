В Санкт-Петербурге выпустили тактическую ролевую игру «Сатурн»

По словам генерального директора студии Егора Сечинского, «Сатурн» предлагает увлекательное первое прохождение, которое займет несколько часов. Игра будет доступна на компьютерах, а позже планируется ее выход на мобильные платформы. Создатели намерены учитывать обратную связь от игроков для улучшения проекта и создания нового контента.

Сюжет игры переносит игроков в 2062 год, когда Россия успешно колонизировала спутники планеты Сатурн. Однако на фоне освоения космоса возникает новая угроза, способная уничтожить всё живое. Главным героем является российский ученый, который должен разгадать детективную историю, разворачивающуюся как на Земле, так и на четырех спутниках.