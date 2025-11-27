В школах России введут контроль доступа на территорию по биометрии

Биометрия станет альтернативой привычным пропускам и картам. Ключевое преимущество технологии в том, что уникальные биологические параметры ученика невозможно забыть, потерять или передать другому лицу.

Это повысит уровень безопасности школьного периметра. Система также упростит учет посещаемости. Родители будут получать точные данные о том, что их ребенок находится в учебном заведении.

Ранее стало известно, что в российских МФЦ планируется установка стоек самообслуживания, интегрированных с Единой биометрической системой. Новый сервис позволит гражданам получать государственные услуги без предъявления паспорта и взаимодействия с сотрудником центра.