В школах России введут контроль доступа на территорию по биометрии

Опубликовано 27 ноября 2025, 00:191 мин.
В школах России введут контроль доступа на территорию по биометрииЗаконопроект направят в Госдуму
В российских школах может появиться система пропуска по биометрическим данным. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Законопроект, разрешающий такой формат, планируется внести в Государственную Думу.
Биометрия станет альтернативой привычным пропускам и картам. Ключевое преимущество технологии в том, что уникальные биологические параметры ученика невозможно забыть, потерять или передать другому лицу.
Это повысит уровень безопасности школьного периметра. Система также упростит учет посещаемости. Родители будут получать точные данные о том, что их ребенок находится в учебном заведении.
Ранее стало известно, что в российских МФЦ планируется установка стоек самообслуживания, интегрированных с Единой биометрической системой. Новый сервис позволит гражданам получать государственные услуги без предъявления паспорта и взаимодействия с сотрудником центра.