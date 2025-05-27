В Смоленске готовится к открытию новый центр фиджитал-спорта

Опубликовано 27 мая 2025, 19:321 мин.
В Смоленске готовится к открытию новый центр фиджитал-спортаНа базе дворца спорта
В Смоленске во дворце спорта «Юбилейный» скоро откроется новая фиджитал-площадка. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. В здании проведут ремонт, закупят новую мебель и установят современное оборудование. Кроме того, интерьер приведут в соответствие с требованиями Министерства спорта России, включая фирменное оформление.
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В «Юбилейном» уже функционирует класс для занятий компьютерным спортом, где последние три года тренируются местные спортсмены. Теперь планируется расширить площадку, адаптировав дополнительные помещения для развития фиджитал-направления. Ранее используемое оборудование для киберспорта передадут в муниципалитеты, чтобы открыть новые отделения.
Такая инициатива позволит большему количеству молодежи одновременно развивать физические и интеллектуальные способности — именно это и отличает фиджитал-спорт.