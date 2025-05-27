В Смоленске готовится к открытию новый центр фиджитал-спорта

В «Юбилейном» уже функционирует класс для занятий компьютерным спортом, где последние три года тренируются местные спортсмены. Теперь планируется расширить площадку, адаптировав дополнительные помещения для развития фиджитал-направления. Ранее используемое оборудование для киберспорта передадут в муниципалитеты, чтобы открыть новые отделения.

Такая инициатива позволит большему количеству молодежи одновременно развивать физические и интеллектуальные способности — именно это и отличает фиджитал-спорт.