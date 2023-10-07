В Татарстане создали комиссию по производству беспилотников в рамках нацпроекта

Комиссия создается в рамках проекта "Беспилотные авиационные системы" по развитию беспилотников.

В комиссию входят 30 человек, руководителем назначен премьер-министр республики Алексей Песошин, заместителями руководителя стали министр промышленности и торговли Олег Коробченко и курирующий вопросы развития Иннополиса Роман Шайхутдинов, отмечает РИА Новости ссылаясь на соглашение.

Также состав входят руководители многих предприятий, ректоры некоторых вузов и ряд министров республики.

Ранее мы писали, что в Татарстане построят дрон-парк для тестирования и полетов дронов, под него ищут подходящую площадку, уже нашелся наиболее приоритетный вариант при выборе места.