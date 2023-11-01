В технопарке “Якутия” начали производить FPV-дроны "Хотой-1

В технопарке “Якутия” начали производить FPV-дроны "Хотой-1Также идет разработка беспилотных наземных грузовиков
Постоянный представитель Якутии при президенте РФ, руководитель Единого координационного центра республики по решению задач в рамках специальной военной операции Андрей Федотов сообщил, что резиденты технопарка "Якутия" успешно запустили производство FPV-дронов ("вид от первого лица"), пишет ТАСС.
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Андрей Федотов добавил, что резиденты в настоящее время работают над разработкой беспилотных наземных грузовых транспортных средств в регионе,
Планируется создание специализированного подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Якутии, об этом объявил глава республики, Айсен Николаев, в октябре.
Также, Айсен Николаев добавил, что беспилотные аппараты, разработанные в Якутии, успешно проходят испытания в зоне специальной военной операции.
Ранее стало известно, что в России создали невидимый для средств РЭБ беспилотник из пенопласта. До этого такие аппараты в России не создавалось.