В России
15:12, 01 ноября 2023
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В технопарке “Якутия” начали производить FPV-дроны "Хотой-1

Также идет разработка беспилотных наземных грузовиков

Постоянный представитель Якутии при президенте РФ, руководитель Единого координационного центра республики по решению задач в рамках специальной военной операции Андрей Федотов сообщил, что резиденты технопарка "Якутия" успешно запустили производство FPV-дронов ("вид от первого лица"), пишет ТАСС.

В технопарке “Якутия” начали производить FPV-дроны "Хотой-1

© Ferra.ru

Андрей Федотов добавил, что резиденты в настоящее время работают над разработкой беспилотных наземных грузовых транспортных средств в регионе,

Планируется создание специализированного подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Якутии, об этом объявил глава республики, Айсен Николаев, в октябре.

Также, Айсен Николаев добавил, что беспилотные аппараты, разработанные в Якутии, успешно проходят испытания в зоне специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в России создали невидимый для средств РЭБ беспилотник из пенопласта. До этого такие аппараты в России не создавалось.

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