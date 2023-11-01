В технопарке “Якутия” начали производить FPV-дроны "Хотой-1

Андрей Федотов добавил, что резиденты в настоящее время работают над разработкой беспилотных наземных грузовых транспортных средств в регионе,

Планируется создание специализированного подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Якутии, об этом объявил глава республики, Айсен Николаев, в октябре.

Также, Айсен Николаев добавил, что беспилотные аппараты, разработанные в Якутии, успешно проходят испытания в зоне специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в России создали невидимый для средств РЭБ беспилотник из пенопласта. До этого такие аппараты в России не создавалось.