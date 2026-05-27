В Томске разработали новое термопокрытие для авиадвигателей

Для защиты горячих элементов турбин используются оксидные материалы, однако стандартные покрытия выдерживают нагрев только до 1,2 тысячи градусов Цельсия и со временем трескаются и отслаиваются. Исследователи применили SAN-материал и метод плазменного напыления, что позволило формировать тонкие и однородные защитные слои без предварительного синтеза порошка, отметили в ведомстве.

По словам профессора Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павла Абрамова, изменение соотношения компонентов помогает настраивать свойства покрытия. Повышенное содержание SAN-материала увеличивает прочность и теплоизоляцию, а аморфная фаза влияет на износ и термическое напряжение.