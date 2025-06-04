В Томске улучшили керамические покрытия для авиации

В основе покрытий — карбиды гафния и циркония, которые обладают высокой термостойкостью и химической стабильностью. Однако ранее такие материалы страдали от быстрого разрушения при температуре выше 500 градусов из-за окисления. Это приводило к трещинам и отслаиванию защитного слоя.

Для решения этой проблемы ученые использовали метод энтропийной стабилизации — формирование многокомпонентных сплавов, которые сохраняют структуру и не разрушаются при резких температурных перепадах. Добавление алюминия, хрома и тантала позволило снизить дефекты, повысить теплопроводность и улучшить сопротивление окислению.

Особое внимание уделили тонким покрытиям, которые могут использоваться как промежуточный слой между термостойкой основой и термобарьерными материалами. Такие покрытия показали высокую устойчивость к разрушению в условиях многократного нагрева и охлаждения.

Испытания подтвердили, что новые покрытия превосходят обычные материалы на основе карбидов — устойчивость к окислению улучшена до 20 раз.