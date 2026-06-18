В транспортных вузах России появится курс по беспилотным системам

Новая программа станет частью подготовки специалистов для отрасли, где растет роль цифровых технологий и автоматизации. По словам Никитина, развитие кадров является одним из важных направлений работы ведомства.

Российский университет транспорта участвует в создании новых инженерных образовательных моделей. На его базе разрабатывают программы по интеллектуальным транспортным системам, искусственному интеллекту и цифровым решениям.

В дальнейшем такие дисциплины планируют распространить на другие профильные университеты страны.

Ранее стало известно, что в России планируют ввести новую гражданскую профессию — инженер-конструктор подводных беспилотников. Об этом сообщил проректор по научной работе СПбГМТУ Денис Кузнецов.