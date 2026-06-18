В транспортных вузах России появится курс по беспилотным системам

Опубликовано 18 июня 2026, 13:191 мин.
В транспортных вузах России появится курс по беспилотным системамОбучение начнется с сентября 2026 года
Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что с 1 сентября 2026 года в российских транспортных вузах введут единый базовый курс по беспилотным транспортным системам, пишет ТАСС.
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Новая программа станет частью подготовки специалистов для отрасли, где растет роль цифровых технологий и автоматизации. По словам Никитина, развитие кадров является одним из важных направлений работы ведомства.
Российский университет транспорта участвует в создании новых инженерных образовательных моделей. На его базе разрабатывают программы по интеллектуальным транспортным системам, искусственному интеллекту и цифровым решениям.
В дальнейшем такие дисциплины планируют распространить на другие профильные университеты страны.
Ранее стало известно, что в России планируют ввести новую гражданскую профессию — инженер-конструктор подводных беспилотников. Об этом сообщил проректор по научной работе СПбГМТУ Денис Кузнецов.