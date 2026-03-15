В Тюменской области через чат-ботов в MAX начали записывать к врачу

15 марта 2026
В Тюменской области через чат-ботов в MAX начали записывать к врачуСписок полезных электронных сервисов в мессенджере постоянно растет
В Тюменской области активно развивают электронные сервисы на платформе MAX. Как сообщил губернатор Александр Моор, жители региона уже могут пользоваться полезными чат-ботами. Например, с их помощью можно записаться в ЗАГС, выбрать удобный филиал, уточнить список документов и доступных услуг: регистрация рождения ребенка, заключение брака, усыновление или установление отцовства.
© Ferra.ru
Также через ботов тюменцы записываются на прием к врачу, находят ближайшие точки бесплатного и безопасного Wi-Fi, узнают о мерах поддержки для участников СВО и их семей. Перечень полезных функций постоянно расширяется.
Развитие цифровых технологий в регионе поддерживается инструментами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Моор отметил, что работа в этом направлении продолжится.