В Уфе запустили эксперименты по выращиванию растений на лунном грунте

Опубликовано 18 сентября 2025, 10:001 мин.
В Уфе запустили эксперименты по выращиванию растений на лунном грунтеИсследования проводятся в межвузовском кампусе НОЦ
Учёные Башкирского государственного аграрного университета приступили к экспериментам по выращиванию растений в условиях, имитирующих лунный грунт. Исследования ведутся в рамках соглашения с Федерацией космонавтики России, заключённого на базе Евразийского научно-образовательного центра в Уфе.
Для экспериментов лаборатория «Агробиотехнологии» получила аналог лунного грунта. Основное внимание уделяется испытаниям по выращиванию пшеницы в специальных микроклиматических камерах, где воссоздаются условия лунной поверхности.
Эти исследования могут найти применение не только в космической отрасли, но и в земных условиях.
Также Россия планирует осуществить семь автоматических миссий к Луне в рамках федерального проекта «Космическая наука». Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный. Пилотируемые экспедиции в этот период не предусмотрены.