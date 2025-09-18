В Уфе запустили эксперименты по выращиванию растений на лунном грунте

Для экспериментов лаборатория «Агробиотехнологии» получила аналог лунного грунта. Основное внимание уделяется испытаниям по выращиванию пшеницы в специальных микроклиматических камерах, где воссоздаются условия лунной поверхности.

Эти исследования могут найти применение не только в космической отрасли, но и в земных условиях.

Также Россия планирует осуществить семь автоматических миссий к Луне в рамках федерального проекта «Космическая наука». Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный. Пилотируемые экспедиции в этот период не предусмотрены.