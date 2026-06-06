В Уфе запустили тестирование роботов для уборки городских улиц

Во время испытаний специалисты изучат эффективность работы роботов, их адаптацию к городским условиям и экономическую целесообразность использования. Результаты помогут определить перспективы внедрения таких решений в коммунальное хозяйство.

В администрации города отмечают, что автономные машины способны выполнять уборку круглосуточно, что потенциально может повлиять на качество содержания улиц. Еще одной особенностью технологии является возможность сбора данных о состоянии городской инфраструктуры. Роботы могут фиксировать информацию о загрязнениях, пешеходных потоках и состоянии улиц.

Ранее в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза представили роботизированный комплекс для автоматического выявления дефектов на производстве.