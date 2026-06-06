В России
Опубликовано 06 июня 2026, 10:39
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В Уфе запустили тестирование роботов для уборки городских улиц

Проверяют эффективность и экономию технологии
В Уфе стартовало тестирование роботизированных систем для уборки городских территорий. Эксперимент проводится совместно с компанией «168 роботикс».
В Уфе запустили тестирование роботов для уборки городских улиц

© Ferra.ru

Во время испытаний специалисты изучат эффективность работы роботов, их адаптацию к городским условиям и экономическую целесообразность использования. Результаты помогут определить перспективы внедрения таких решений в коммунальное хозяйство.

В администрации города отмечают, что автономные машины способны выполнять уборку круглосуточно, что потенциально может повлиять на качество содержания улиц. Еще одной особенностью технологии является возможность сбора данных о состоянии городской инфраструктуры. Роботы могут фиксировать информацию о загрязнениях, пешеходных потоках и состоянии улиц.

Ранее в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза представили роботизированный комплекс для автоматического выявления дефектов на производстве.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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