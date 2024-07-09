В Ульяновской области появится центр технического обслуживания воздушных судов

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел переговоры с руководством АО «Технодинамика» и АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) на выставке в Екатеринбурге, где было заключено соглашение о сотрудничестве. Планируется, что центр создаст 150 новых рабочих мест и начнет свою работу к концу 2026 года.

Предполагается, что новый комплекс на Портовой ОЭЗ «Ульяновск» будет включать производственный корпус площадью более 11 тыс. кв. м. Здесь будут осуществлять техобслуживание и модернизацию таких воздушных судов, как Ил-76, Ту-204, а также самолеты производства УЗГА.