В Ульяновской области появится центр технического обслуживания воздушных судов

Опубликовано 09 июля 2024, 18:48
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В Ульяновской области появится центр технического обслуживания воздушных судовК 2026 году
На Международной промышленной выставке «Иннопром» было подписано соглашение о создании центра технического обслуживания, ремонта и модернизации воздушных судов и авиационной техники в Ульяновской области. По информации ТАСС, проект рассматривается в рамках развития авиационного кластера на территории Портовой особой экономической зоны.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел переговоры с руководством АО «Технодинамика» и АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) на выставке в Екатеринбурге, где было заключено соглашение о сотрудничестве. Планируется, что центр создаст 150 новых рабочих мест и начнет свою работу к концу 2026 года.
Предполагается, что новый комплекс на Портовой ОЭЗ «Ульяновск» будет включать производственный корпус площадью более 11 тыс. кв. м. Здесь будут осуществлять техобслуживание и модернизацию таких воздушных судов, как Ил-76, Ту-204, а также самолеты производства УЗГА.