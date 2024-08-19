В VK Видео появилось более 14 тысяч новых авторов

По данным пресс-службы компании, каждый второй автор воспользовался программой поддержки для перехода с других платформ или создания канала с нуля. В этом году особенно активно развиваются направления развлечений, детского и семейного контента, образования, культуры, технологий, гейминга и красоты.

Ранее, производитель отечественных операционных систем НТЦ ИТ РОСА сообщил об успешном тестировании приложения видеохостинга VK Видео на смартфоне Р-ФОН с операционной системой РОСА Мобайл. Благодаря эмулятору, пользователи могут полноценно запускать Android-приложение VK Видео на Р-ФОНе, сохраняя привычный интерфейс и функциональность.