В VK Видео появилось более 14 тысяч новых авторов

Опубликовано 19 августа 2024, 23:20
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В VK Видео появилось более 14 тысяч новых авторовАктивный рост контента на платформе с начала года
С начала 2024 года на платформе «VK Видео» зарегистрировались свыше 14 тысяч новых авторов, сообщает пресс-служба VK. В их число вошли как популярные блогеры, переходящие с других платформ, так и начинающие авторы с небольшим числом подписчиков.
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По данным пресс-службы компании, каждый второй автор воспользовался программой поддержки для перехода с других платформ или создания канала с нуля. В этом году особенно активно развиваются направления развлечений, детского и семейного контента, образования, культуры, технологий, гейминга и красоты.
Ранее, производитель отечественных операционных систем НТЦ ИТ РОСА сообщил об успешном тестировании приложения видеохостинга VK Видео на смартфоне Р-ФОН с операционной системой РОСА Мобайл. Благодаря эмулятору, пользователи могут полноценно запускать Android-приложение VK Видео на Р-ФОНе, сохраняя привычный интерфейс и функциональность.