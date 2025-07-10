В волжском филиале МЭИ запустили солнечную электростанцию мощностью 35 кВт

Солнечная установка уже начала поставлять электроэнергию в городскую сеть и обеспечивать потребности студенческого городка. Станция стала частью масштабного арт-проекта, включающего также зоны для занятий шахматами и настольным теннисом.

Ректор МЭИ Николай Рогалев отметил, что это уже вторая учебная солнечная электростанция в филиале. По его словам, такие проекты позволяют студентам работать с современным оборудованием и участвовать в реальных разработках, что соответствует стратегии практико-ориентированного образования.

Ранее на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) был представлен новый программно-аппаратный комплекс для управления энергосистемами. Его разработали Национальный исследовательский университет «МЭИ» совместно с компанией Positive Technologies и рядом других партнеров.