В России
Опубликовано 10 июля 2025, 20:24
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В волжском филиале МЭИ запустили солнечную электростанцию мощностью 35 кВт

Станция обеспечивает энергией студенческий кампус и городскую сеть
Волжский филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» ввел в эксплуатацию новую солнечную электростанцию мощностью 35 кВт. Этот проект приурочен к 30-летию филиала и 95-летию головного вуза.
В волжском филиале МЭИ запустили солнечную электростанцию мощностью 35 кВт

© Ferra.ru

Солнечная установка уже начала поставлять электроэнергию в городскую сеть и обеспечивать потребности студенческого городка. Станция стала частью масштабного арт-проекта, включающего также зоны для занятий шахматами и настольным теннисом.

Ректор МЭИ Николай Рогалев отметил, что это уже вторая учебная солнечная электростанция в филиале. По его словам, такие проекты позволяют студентам работать с современным оборудованием и участвовать в реальных разработках, что соответствует стратегии практико-ориентированного образования.

Ранее на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) был представлен новый программно-аппаратный комплекс для управления энергосистемами. Его разработали Национальный исследовательский университет «МЭИ» совместно с компанией Positive Technologies и рядом других партнеров.