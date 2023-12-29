В Воронеже появилась лаборатория электроники для российского рынка

Лаборатория будет функционировать на базе физического факультета в университете, сотрудничая с АО «НИИЭТ» — ведущим производителем электронных компонентов в России.

По прогнозам, к 2030 году лаборатория сможет удовлетворить 70% потребностей российского рынка в электронной продукции. Ее целью будет производство электроники для медицинских устройств, робототехники, беспилотников, систем безопасности и других инновационных сфер, отметили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в пресс-службе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева сообщили, что ученые вуза разработали инновационный космический полигон «Карбон-2». Он будет установлен на космическом аппарате «Бион-М» № 2 и предназначен для тестирования электронных устройств на основе карбида кремния (SiC) в условиях открытого космоса.