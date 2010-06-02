В ВШЭ оценили работу молодежных научных лабораторий

Опубликовано 05 декабря 2025, 20:271 мин.
В ВШЭ оценили работу молодежных научных лабораторий80% заняты разработкой сквозных технологий
Согласно докладу Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ (ИСИЭЗ ВШЭ), большинство молодежных научных лабораторий в России работают над сквозными технологиями. Их деятельность связана с приоритетными направлениями технологического суверенитета.
Анализ показал, что 80% опрошенных коллективов проводят исследования в области сквозных технологий. Каждая третья лаборатория ориентирована на биотехнологии, а каждая пятая — на новые производственные технологии и IT.
Кроме того, 60% лабораторий работают по направлениям, важным для структурной адаптации экономики. Наиболее представлены исследования для электронной, химической и медицинской промышленности.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в 2026 году будет создана передовая инженерная школа или молодёжная лаборатория, специализирующаяся на электронной литографии для производства микрочипов.