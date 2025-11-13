В ВТБ оценили экономию от внедрения ИИ в 15 млрд рублей

Костин отметил, что финансовое учреждение активно использует технологии ИИ в своих бизнес-процессах. При этом он подчеркнул, что банк находится на начальном этапе этого внедрения.

Заявление было сделано в ходе выступления на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

Ранее банк запустил чат-бота на базе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для более чем 12 тысяч сотрудников своих отделений. Чат-бот использует технологии Retrieval-Augmented Generation и большие языковые модели для подготовки точных ответов на основе базы знаний банка.