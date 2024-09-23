В Якутии появится центр обработки данных для развития ИИ

В перечне поручений, подготовленном по итогам визита Путина в Якутию, указано, что необходимо обратить внимание на механизмы и источники финансирования для реализации данного проекта. Ожидается, что центра обработки данных станет важной базой для развития технологий искусственного и нтеллекта. Правительству поставлена задача представить свои предложения до 1 октября.

Ранее, Владимир Путин в приветствии к участникам Чемпионата высоких технологий отметил важность технологий для укрепления суверенитета страны. Он отметил, что особенно важны передовые разработки в условиях укрепления производственного и кадрового суверенитета России.