В Якутии появится центр обработки данных для развития ИИ

Опубликовано 23 сентября 2024, 22:071 мин.
В Якутии появится центр обработки данных для развития ИИПравительство должно представить предложения до 1 октября
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию центра обработки данных (ЦОД) в Республике Саха (Якутия). Это решение направлено на развитие исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в регионе.
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В перечне поручений, подготовленном по итогам визита Путина в Якутию, указано, что необходимо обратить внимание на механизмы и источники финансирования для реализации данного проекта. Ожидается, что центра обработки данных станет важной базой для развития технологий искусственного и нтеллекта. Правительству поставлена задача представить свои предложения до 1 октября.
Ранее, Владимир Путин в приветствии к участникам Чемпионата высоких технологий отметил важность технологий для укрепления суверенитета страны. Он отметил, что особенно важны передовые разработки в условиях укрепления производственного и кадрового суверенитета России.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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