В Якутии презентовали программу развития научно-исследовательской станции

В Научно-исследовательском центре станции «Остров Самойловский» уже развивают направления мерзлотоведение и мониторинг многолетнемерзлых грунтов, четвертичная геология и комплексные геофизические работы и многие другие. Также ведуться исследования в области сейсмологии, малоглубинной сейсморазведки и электротомографии в дельте реки Лена, сообщает Российская Академия Наук.

Программу модернизации представил Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН. Целями программы являются провести текущий ремонт и построить новые павильоны для организации магнитной обсерватории, заменить оборудование и транспортные средства, все это поможет в расширении возможностей для дальнейших исследований.