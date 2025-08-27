В Якутии выразили готовность использовать арктические ветроэлектростанции

По словам Николаева, такие установки могут применяться для энергоснабжения объектов портовой инфраструктуры Северного морского пути, где традиционно используется дизельная генерация. Республика заинтересована в использовании как ветряных электростанций, так и солнечных батарей, особенно если они будут производиться в России.

Ранее стало известно, что в России приступила к разработке специализированного энергетического оборудования для арктических регионов. Как сообщили в Минпромторге, речь идет о ветрогенераторах, способных работать в экстремальных условиях, и высокоэффективных солнечных электростанциях. Новые ветроустановки арктического исполнения предназначены для обеспечения энергией объектов вдоль Северного морского пути.