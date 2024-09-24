В Якутске создадут инновационный центр по беспилотникам

Опубликовано 24 сентября 2024, 19:181 мин.
В Якутске создадут инновационный центр по беспилотникамНовый центр будет обучать специалистов по БПЛА
В Якутске по поручению президента России Владимира Путина будет создан инновационный центр комплексного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава Якутии Айсен Николаев во время прямой линии.
© Ferra.ru
Центр станет площадкой не только для разработки беспилотников, но и для обучения специалистов, которые смогут совершенствовать навыки работы с ними. По словам Николаева, особое внимание будет уделено подготовке кадров для работы как с воздушными, так и с наземными БПЛА.
Глава региона отметил, что в республике уже функционирует первое подразделение, занимающееся отработкой навыков работы с беспилотниками.
Ранее, президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию центра обработки данных (ЦОД) в Республике Саха (Якутия).