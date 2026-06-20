В Югре начнут готовить разработчиков видеоигр и AR

По словам заместителя директора — начальника управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Александра Гомзяка, обучение будет идти по новому федеральному стандарту и рассчитано на срок 4 года, точнее 3 года и 10 месяцев.

В регионе планируют развивать систему подготовки кадров для креативных индустрий, включая игровую сферу. Гомзяк отметил, что индустрия видеоигр уже считается частью экономики и требует разных специалистов, включая программистов, дизайнеров, маркетологов и сценаристов.

Отдельно отмечается, что игровая индустрия может использоваться для продвижения региона и привлечения туристов через цифровые продукты, отражающие его особенности и культурный код.