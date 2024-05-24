VK закроет ICQ и сосредоточится на VK Мессенджере

Опубликовано 24 мая 2024, 19:35
1 мин.
VK закроет ICQ и сосредоточится на VK МессенджереОтключение произойдет 26 июня
Как сообщили в пресс-службе VK, через месяц мессенджер ICQ прекратит свою работу. Планируется, что это произойдет 26 июня, пишет «Интерфакс».
В компании уточнили, что они сосредоточатся на развитии своего собственного мессенджера — «VK Мессенджера» для обычных пользователей и корпоративного сервиса на основе VK WorkSpace для бизнеса.
Сотрудники ICQ будут включены в команды разработчиков «VK Мессенджера» и VK WorkSpace.
Ранее стало известно, что VK разработает ПО для безопасной совместной работы с большими массивами данных. Новая технология Data Clean Room уже проходит тестирование, он позволит компаниям делиться информацией, обучать и использовать аналитику без риска утечки данных. Сеть магазинов РИВ ГОШ первой стала использовать новую разработка.