VK закроет ICQ и сосредоточится на VK Мессенджере

В компании уточнили, что они сосредоточатся на развитии своего собственного мессенджера — «VK Мессенджера» для обычных пользователей и корпоративного сервиса на основе VK WorkSpace для бизнеса.

Сотрудники ICQ будут включены в команды разработчиков «VK Мессенджера» и VK WorkSpace.

Ранее стало известно, что VK разработает ПО для безопасной совместной работы с большими массивами данных. Новая технология Data Clean Room уже проходит тестирование, он позволит компаниям делиться информацией, обучать и использовать аналитику без риска утечки данных. Сеть магазинов РИВ ГОШ первой стала использовать новую разработка.