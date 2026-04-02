Внедрение ИИ в аэропорту Шереметьево сэкономило более 1 млрд рублей

Опубликовано 02 апреля 2026, 19:311 мин.
Внедрение ИИ в аэропорту Шереметьево сэкономило более 1 млрд рублейЦифровая система покрывает 80% IT-ландшафта аэропорта
Заместитель гендиректора по информационным технологиям АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Ильин сообщил о финансовых результатах внедрения цифровой системы. Благодаря оптимизации с использованием искусственного интеллекта (ИИ) аэропорт сэкономил более 1 миллиарда рублей в год.
Цифровая экосистема покрывает 80% производственного IT-ландшафта. Она объединяет управление расписанием и ресурсами, а также прогнозирует пассажиропоток. Как отметил Ильин, система опирается на данные, которые собирались на протяжении 20 лет. Такой подход позволяет выполнять задачи, недоступные при использовании разрозненных решений.
Технологию уже внедряют в аэропорту Пулково.
Технологию уже внедряют в аэропорту Пулково.