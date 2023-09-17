Врач-терапевт назвала лучшие упражнения для тонкой талии

Комплекс можно начать от 5 повторов и постепенно доводить до 15 повторов. В дальнейшем можно использовать утяжелители для ног и рук от 0,5 и до 2 кг.

Чтобы начать, нужно лечь на спину и в таком положении поднимать ноги и руки вверх поочередно. Дальше нужно выгибать спину, встав на четвереньки, после нужно вывести согнутую ногу к груди и отвести обратно. Эти упражнения повторять на обе ноги поочередно. Завершить упражнение: лежа на животе поднимать руки и ноги вверх.