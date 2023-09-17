Врач-терапевт назвала лучшие упражнения для тонкой талии

Врач-терапевт назвала лучшие упражнения для тонкой талииКомплекс состоит из 20 упражнений
Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН профессор Оксана Драпкина рассказала о лучших упражнених для тонкой талии и укрепления мышечного корсета.
По словам Оксаны Драпкиной, комплекс упражнений «Мышечный корсет» разработал старший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.
Комплекс состоит из 20 упражнений, которые можно выполнять дома. Он подойдет даже для тех, кто не имеет спортивного опыта. Достаточно выполнять 2-3 раза в неделю, но через час после еды и максимум за три часа до сна.
Только хорошее развитие мышц спины, брюшного пресса, трапециевидных мышц — то, что называется мышечным корсетом, даст нам прямой позвоночник, втянутый живот, тонкую талию, — отмечает врач. — Укрепление мышечного корсета минимизирует нагрузку на сегменты позвоночника, равномерно распределив ее, тем самым предохраняя нас от таких заболеваний, как остеохондроз, межпозвоночная грыжа, искривление позвоночника.
Комплекс можно начать от 5 повторов и постепенно доводить до 15 повторов. В дальнейшем можно использовать утяжелители для ног и рук от 0,5 и до 2 кг.
Чтобы начать, нужно лечь на спину и в таком положении поднимать ноги и руки вверх поочередно. Дальше нужно выгибать спину, встав на четвереньки, после нужно вывести согнутую ногу к груди и отвести обратно. Эти упражнения повторять на обе ноги поочередно. Завершить упражнение: лежа на животе поднимать руки и ноги вверх.