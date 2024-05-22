Wi-Fi в самолетах станет доступен по всей России с 2028 года

Шадаев подчеркнул, что внедрение Wi-Fi будет возможно после запуска спутниковой группировки, что планируется к 2028 году. Он выразил уверенность в успешном внедрении этой технологии на борту всех российских самолетов.

Ранее стало известно, что замгендиректора РЖД Евгений Чаркин во время конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) сообщил, что компания рассматривает возможность использования сетей 5G вместе с технологией Radio Ethernet для улучшения интернет-соединения во время поездок на поездах.