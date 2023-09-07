Wildberries запустил круглосуточную доставку в постаматы в Москве и области

Wildberries запустил круглосуточную доставку в постаматы в Москве и областиТеперь еще проще получить товар
Жители Москвы и области теперь смогут получить доставку с Wildberries в любое время суток.
Совместно с сетью «Московский постомат», wildberries запустила доставку в постаматы, которые находятся в подъездах жилых домов. Срок доставки рассчитывается в зависимости от расположения логистического центра, откуда отгружают товар, а сама доставка бесплатная.
Постоматы работают круглосуточно, что дает больше возможностей москвичам забрать свой товар. В скором времени функция доставки в постоматы заработает в мобильном приложении, а пока можно оформить через сайт Wildberries.
Регулярно собираем и анализируем обратную связь от наших покупателей. Круглосуточная доставка в постаматы, расположенные в подъездах жилых домов - это возможность сделать покупки еще более доступными, а клиентский сервис еще более комфортным. Чтобы получить свой заказ москвичам достаточно спуститься на первый этаж, в любое удобное для них время, что также обеспечит максимальную анонимность таких покупок.