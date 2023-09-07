Wildberries запустил круглосуточную доставку в постаматы в Москве и области

Совместно с сетью «Московский постомат», wildberries запустила доставку в постаматы, которые находятся в подъездах жилых домов. Срок доставки рассчитывается в зависимости от расположения логистического центра, откуда отгружают товар, а сама доставка бесплатная.

Постоматы работают круглосуточно, что дает больше возможностей москвичам забрать свой товар. В скором времени функция доставки в постоматы заработает в мобильном приложении, а пока можно оформить через сайт Wildberries.