Wink запустил ИИ для автоматического наполнения карточек фильмов

Система обрабатывает разрозненные данные и формирует биографии актеров, описания проектов и синопсисы. Также инструмент способен улучшать фотографии участников съемочной группы, включая актеров, режиссеров и продюсеров.

Новое решение предназначено для обновления каталога и приведения информации к единому формату. После обработки пользователи получают структурированные сведения о картинах, участниках и их фильмографиях, отметили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.

В компании ожидают, что технология поможет повысить качество поиска и работы рекомендательных алгоритмов.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что использование искусственного интеллекта в кино и творческих индустриях требует четкого законодательства.