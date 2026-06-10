В России
Опубликовано 10 июня 2026, 15:07
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Wink запустил ИИ для автоматического наполнения карточек фильмов

Система создает тексты и обрабатывает фото
Онлайн-кинотеатр Wink запустил редактор на базе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает автоматически наполнять карточки фильмов и сериалов. Разработка создана совместно со специалистами ИИ-команды Ростелеком, пишет ТАСС.
Wink запустил ИИ для автоматического наполнения карточек фильмов

© Ferra.ru

Система обрабатывает разрозненные данные и формирует биографии актеров, описания проектов и синопсисы. Также инструмент способен улучшать фотографии участников съемочной группы, включая актеров, режиссеров и продюсеров.

Новое решение предназначено для обновления каталога и приведения информации к единому формату. После обработки пользователи получают структурированные сведения о картинах, участниках и их фильмографиях, отметили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.

В компании ожидают, что технология поможет повысить качество поиска и работы рекомендательных алгоритмов.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что использование искусственного интеллекта в кино и творческих индустриях требует четкого законодательства.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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